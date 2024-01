Porta-voz de Trump denuncia decisão 'antidemocrática' no Colorado

O porta-voz de Donald Trump denunciou, nesta terça-feira (19), a decisão "antidemocrática" da Suprema Corte do Colorado, que considera que o ex-presidente não pode concorrer à Casa Branca e o desqualifica para as primárias no estado.

"A Suprema Corte do Colorado emitiu esta tarde uma decisão completamente equivocada e vamos apresentar rapidamente uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos e um pedido simultâneo para suspender esta decisão profundamente antidemocrática", afirmou Steven Cheung em comunicado.

