Trump: de indiciado a presidente? As surpreendentes eleições de 2024 nos EUA

Dentro de 12 meses, Trump, um dos presidentes americanos mais polêmicos até hoje e que deixou o poder no meio de um caos inimaginável, voltará a pedir o voto de um eleitorado mais dividido do que nunca.

Se vencer na noite de 5 de novembro de 2024, terá derrotado não só aquilo que ele descreve como um sistema que confabula contra ele, mas também terá desafiado quatro acusações criminais, algumas das quais expõem-no a penas de prisão.

Por enquanto, durante os seis meses deste ano, o septuagenário foi acusado de pagamentos suspeitos a uma ex-atriz pornográfica, de ter exercido pressão durante as eleições presidenciais de 2020 e de má gestão de documentos confidenciais após deixar a Casa Branca. Algo inédito para um ex-presidente americano, Donald Trump enfrenta 91 acusações nesses casos.

Embora o ex-presidente tenha se declarado inocente em todos esses casos, sua campanha eleitoral gira em torno de seus problemas judiciais.

Com e-mails incendiários, o republicano pede todos os dias à base, ainda muito leal, que o apoie contra o que ele considera uma "caça às bruxas".

O resultado é claro: US$ 4 milhões (R$ 19,5 milhões na cotação atual) arrecadados nas 24 horas seguintes à sua primeira acusação; US$ 7 milhões (R$ 34,2 milhões), logo após a segunda; e US$ 3 milhões (R$ 14,6 milhões), em uma semana, graças à venda de camisetas, canecas e cartazes com sua fotografia judicial.

O benefício financeiro é significativo, em um país onde as vitórias eleitorais são obtidas com talão de cheques. E poderá aumentar a partir de janeiro, quando Trump alternará comícios com as audiências na Justiça.