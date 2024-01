Promotores consultam Supremo dos EUA sobre possível imunidade de Trump

Promotores federais questionaram a Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos se o ex-presidente Donald Trump tem alguma imunidade que o impeça de ser processado por conspirar para alterar os resultados das eleições de 2020.

"Este caso traz uma questão fundamental no coração de nossa democracia: se um ex-presidente é absolutamente imune à perseguição federal por crimes cometidos enquanto estava no exercício do cargo", disse o procurador especial Jack Smith em uma apresentação à Corte.

Smith pediu à Suprema Corte, de maioria conservadora, que decida rapidamente para que o julgamento de Trump possa começar em 24 de março, como está previsto.