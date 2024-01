Senado aprova projeto de bolsa do ensino médio; texto segue para sanção de Lula

Estudantes do ensino médio terão poupança para permanecer na escola Crédito: Isabelle Maciel

O ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, celebrou a aprovação do projeto nas redes sociais e afirmou que o MEC está intitulando o programa como “Pé-de-Meia”. “Conquista para os estudantes! O Senado acaba de aprovar o projeto de lei n° 54/2021, que institui incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, aos estudantes matriculados no Ensino Médio público, programa que estamos intitulando de Pé-de-Meia”, contou o ministro. Conquista para os estudantes! O Senado acaba de aprovar o projeto de lei n° 54/2021, que institui incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, aos estudantes matriculados no ensino médio público, programa que estamos intitulando de Pé-de-Meia. pic.twitter.com/SxZFTULuy0 December 20, 2023 Lula já havia assinado uma Medida Provisória (MP) com uma proposta similar de bolsa aos estudantes em novembro deste ano. O projeto para arrecadar fundos para o financiamento da MP chegou a ser votado e aprovado no Senado, mas parou na Câmara dos Deputados. O projeto da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), de 2021, é similar ao do deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE), de 2019. No entanto, apesar da proposta do parlamentar cearense ser mais antigo do que o de Tabata, foi o projeto dela colocado em pauta na Câmara e posteriormente no Senado.

O texto no Senado teve relatoria de Teresa Leitão (PT-PE). Para ela, o projeto tem o mérito de “estimular adolescentes e jovens a permanecerem no Ensino Médio e concluírem com sucesso essa etapa, que marca o final da educação básica”. "A medida legislativa propõe promover a permanência dos estudantes, em especial os que se encontram em situação de vulnerabilidade, focando em uma formação ampla, com maior qualidade e com um ensino médio cada vez mais decente", disse Teresa Leitão, ao ler seu relatório em Plenário. A expectativa é que a evasão escolar diminua em 8,5%. O programa tem custo de R$ 7 bilhões anuais.