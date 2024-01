Bolsa estudantil: Idilvan diz que não travará "guerra" com Tábata e estranha silêncio do MEC

“Eu poderia entrar numa guerra política, mas isso não é do meu feitio, porque isso pode atrapalhar os estudantes”, explicou Idilvan ao O POVO, enquanto aguardava pela votação no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília.

O deputado também estranhou o silêncio do Ministério da Educação (MEC), comandado pelo cearense Camilo Santana, que não se pronunciou sobre a situação da Medida Provisória (MP) do governo federal, que também criou uma bolsa estudantil para o ensino médio, e estava aguardando pela definição do fundo de recursos pelo Legislativo. A proposta já tinha sido aprovada no Senado, com aprovação de R$ 6 bilhões para o financiamento da MP.

“O MEC que tá em silêncio, ele que deve se posicionar”, comentou Idilvan. “Só sei que o que mais quero hoje é a votação”, completou, afirmando que iria “votar a favor, celebrar a conquista”. Além disso, Idilvan destacou que é coautor da proposta.

Entenda a medida

Para quem é o benefício: estudantes do ensino médio cadastrados no CadÚnico, com familiares no Bolsa Família. Ou estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de 19 a 24 anos. Assim como a frequência mínima de 75% nas aulas e a conclusão do ensino médio — para o recebimento da poupança.



Valor do benefício por mês: R$ 200 por mês, durante 10 meses. Total de R$ 2 mil.



Valor da poupança estudantil: R$ 3 mil. Valor será depositado em cada ano do ensino médio, no valor de R$ 1 mil, e apenas poderá ser retirado com a conclusão do período estudantil, e com a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).