Entenda decisão do Vaticano que permite bênção a casais homoafetivos

Apesar da decisão, a Igreja Católica reafirma que considera o casamento entre pessoas do mesmo sexo um ato "irregular". A bênção aos casais homoafetivos e em situação "irregular" não poderá ter ligação com momentos de ritos da união matrimonial

Apesar do movimento histórico da Igreja Católico aos casais homoafetivos, o documento enfatiza que a bênção é diferente dos ritos de casamento e que não poderá ter qualquer ligação com momentos de união matrimonial, como vestimentas, gestos ou palavras utilizadas na ocasião.

O Vaticano autorizou pela primeira vez na história a bênção a casais do mesmo sexo e aqueles em “situação irregular” — que vivem juntos sem a celebração do casamento. O documento com a decisão foi divulgado nesta segunda-feira, 18, assinado pelo papa Francisco .

"É possível abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, de maneira que não seja fixada ritualmente pelas autoridades eclesiásticas, para não criar confusão com a bênção específica do sacramento do matrimônio”, afirma o documento Dicastério para a Doutrina da Fé.

E ainda completa: "Esta bênção nunca acontecerá ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem mesmo em conexão com eles. Nem sequer com as vestimentas, gestos ou as palavras próprias de um casamento".

Por essa decisão, os padres católicos, diáconos, presbíteros e bispos podem abençoar casais de mesmo sexo e em situação "irregular". Vale ressaltar que os sacerdotes podem se recusar a realizar o ritual. No entanto, nenhum membro da igreja pode impedir a entrada de pessoas “em qualquer situação” nos espaços religiosos.

Entenda a situação