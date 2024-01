Bolsonaro compara Lula a Fidel após fala sobre ter colocado um "comunista no STF"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu à fala de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se disse feliz por ter conseguido "colocar um comunista no STF", após a indicação de Flávio Dino ser aprovada pelo Senado Federal.

Na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), onde Bolsonaro recebeu o título de cidadão honorário do Estado, ele afirmou que a declaração é "exatamente igual" à de Fidel Castro em 1959, ano que assumiu como primeiro-ministro de Cuba.

"Vimos agora a alegria desse cara que tá aí (Lula). 'Tô muito feliz botando um comunista dentro do Supremo'. Ontem, volvendo os olhos para a história, tinha 4 anos de idade em 59, mas veio na minha mente o discurso de Fidel Castro. Exatamente igual o do tratado aqui no momento agora", declarou Bolsonaro na última sexta-feira, 15.