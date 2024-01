Prefeito da cidade natal de Bolsonaro é investigado por intolerância religiosa

O prefeito Ildo de Souza, conhecido como Ildo Gaúcho (PSDB), enfrenta uma comissão especial de inquérito na Câmara de Glicério, no interior de São Paulo, depois de publicar no último domingo, 10, um texto com título "macumbeiros que têm pacto com o diabo". O inquérito busca apontar se o chefe do Executivo municipal cometeu o crime de intolerância religiosa.

O caso repercutiu na cidade, que fica a 443km da capital, tem pouco mais de 4 mil habitantes e ganhou fama nas eleições de 2018 por ser a cidade natal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com a pressão durante a semana, Ildo Gaúcho apagou a publicação e escreveu uma nota de esclarecimento, na qual disse que não teve intenção de causar conflito religioso. Ele afirmou ainda que a diversidade de crenças e liberdade para professar cada uma delas são pilares fundamentais em uma sociedade justa e plural.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A postagem inicial de Ildo Gaúcho contava com outras ofensas aos praticantes de religiões de matriz africana, como "vagabundos do diabo", "vão queimar no fogo do inferno" e "vocês são vazios de Deus no coração porque quem habita na sua casa e na sua vida é o diabo, o capeta (sic)". Ele disse ainda que nunca viu "macumbeiro fazer o bem".