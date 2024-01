PSB tem 'privilégio' entre opções do grupo de Cid Gomes, diz deputado antes de reunião

Na definição do grupo de Cid Gomes sobre para qual partido irá ao sair do PDT, o deputado federal Eduardo Bismarck destacou que o PSB tem vantagens nessa disputa.

"Eu sempre acho que o PSB tem um privilégio, porque é o partido que mais se parece com o PDT. Seria o menos traumático em termos ideológicos, em termos de posicionamento político de centro-esquerda. E tem outro privilégio de ser presidido pelo Eudoro Santana, que é pai do Camilo (Santana). Esses dois pontos sempre tendem mais para os parlamentares, vejo que é do coração das lideranças", disse Eduardo Bismarck, ao chegar à reunião do grupo que deverá deliberar sobre a questão.

Apesar da preferência, Eduardo salientou que o Podemos também é uma opção. O partido é presidido por Bismarck Maia, prefeito de Aracati e pai dele, Eduardo. "O presidente Bismarck tambémjá colocou o Podemos de portas abertas", disse.