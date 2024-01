Entenda por que oposição quer o impeachment do presidente Joe Biden

Presidente dos EUA é acusado de beneficiar o filho Hunter Biden em negociações com empresas estrangueiras, no período em que era vice-presidente de Barack Obama

O processo do inquérito de impeachment teve início em setembro deste ano, colocado por Kevin McCarthy, presidente na Câmara na época — ele foi destituído do cargo em outubro deste ano , depois dos republicanos o acusarem de ajudar os democratas.

O pedido da investigação para a destituição de Biden recebeu 221 votos a favor e 212 contra. Biden é acusado de beneficiar a realização de negócios do filho Hunter Biden na Ucrânia, enquanto era vice-presidente dos EUA, no governo Barack Obama de 2009 a 2017.

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira, 13, a formalização do inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden . A maioria da casa legislativa é formada por republicanos, adversários políticos do chefe de estado e de seu partido, o Democrata.

A investigação é divida em duas etapas:



Na primeira, uma comissão será responsável por colher depoimentos de testemunhas, além de analisar documentos. Caso o colegiado entenda que existem provas contra o presidente, serão apontados crimes em formato de artigos.



Com o processo encaminhado, a investigação segue para o Senado, em que será realizado o julgamento do caso, com direito a ampla defesa do acusado, para depois ser realizada uma votação geral sobre a situação.

O interesse dos republicados no processo de impeachment de Biden

Com a aproximação da eleição presidencial dos Estados Unidos, realizada em 2024, o processo de impeachment contra Biden pode ser visto como uma alternativa de desgaste da imagem do presidente, tendo em vista que a maioria da Câmara é formada por republicanos.

A investigação deve durar semanas e com isso expor negativamente Biden. Ele e o ex-presidente Donald Trump, do Republicanos, devem se enfrentar na disputa, que segundo as pesquisas, está acirrada.

Reação de Biden

Em reação à abertura do inquérito, o presidente Biden afirmou que o processo é um “golpe político infundado” e que os deputados estão “concentrados” ao atacar com mentiras.

“Em vez de fazerem o seu trabalho no tema urgente que precisa ser abordado, eles estão optando por perder tempo com esse golpe político infundado que até mesmo os republicanos no Congresso admitem não ser apoiado por fatos”, afirmou.