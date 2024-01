Republicano McCarthy sai do Congresso dos EUA, mas segue na política

O ex-presidente republicano da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, o único a ser destituído desse cargo, anunciou nesta quarta-feira (6) que renunciará a sua cadeira no Congresso antes do final do ano.

Sua saída reduzirá ainda mais a estreita maioria republicana na Câmara, após a expulsão de outro membro do partido, George Santos, na semana passada, em uma sessão especial baseada em um relatório legislativo por má conduta e acusações de uma série de irregularidades, incluindo fraude financeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outubro, McCarthy tornou-se o primeiro presidente destituído em 234 anos de história da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, após uma rebelião de apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump (2017-2021).