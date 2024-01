Justiça nega pedido de Flávio Bolsonaro sobre prestação de contas de ex-sócio

A Justiça de Brasília extinguiu uma ação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) contra empresário Alexandre Santini, sócio do parlamentar em uma loja de chocolates no Rio de Janeiro que foi alvo de investigações pela prática de lavagem de dinheiro no caso do suposto esquema de "rachadinhas". O senador ingressou com o processo contra Santini, exigindo que o ex-sócio apresentasse a prestação de contas da loja, após o empresário cobrá-lo judicialmente por uma indenização de R$ 1,47 milhão.

De acordo com o juiz Ernani Fidelis Filho, da 11ª Vara Cível de Brasília, "não é cabível exigir prestação de contas por parte do autor (Flávio Bolsonaro)" após o fim da sociedade "ainda que tenha sido o réu (Alexandre Santini) o administrador no período". Os dois decidiram encerrar o negócio em 2020. Flávio foi procurado pelo Estadão, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Segundo o magistrado, com o fim da sociedade, houve a quitação entre as partes.