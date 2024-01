Cid Gomes é confirmado titular da CPI da Braskem, que investigará desastre em Maceió

O senador do Ceará, Cid Gomes, será membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem, com objetivo de investigar a atuação da empresa petroquímica no estado de Alagoas, que pode décadas explorou sal-gema na cidade de Maceió, provocando afundamento de bairros.

Porém, a vaga em comissões no Senado Federal não é do parlamentar, mas, sim, do partido, o que pode forçar Cid a devolver a titularidade do espaço ao PDT, caso saia mesmo da sigla.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes