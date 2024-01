Câmara aprova licença paternidade de 20 dias para servidores municipais de Fortaleza

Câmara aprova licença paternidade de 20 dias para servidores municipais Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Na proposta, também é citado que já existe um modelo do projeto na Lei nª 13.257, de 2016, que aprovou o acréscimo de 15 dias, na licença obrigatória de cinco dias, para as empresas que estejam cadastradas no Programa Empresa Cidadã. A proposta foi aprovada com 37 votos. Os vereadores Julio Brizzi (PDT) e Adriana Almeida (PT) destacaram a importância do tema e afirmaram que o objetivo é aumentar a licença para 30 dias. Segundo Almeida, o vereador Dr. Vicente (PT) propôs duas emendas nas comissão para o aumento do prazo, mas que não foi aceita. “Mas o líder do prefeito, (vereador) Iraguassú (Filho), disse que irá se empenhar para que possam chegar até os 30 dias”, completou. A vereadora também afirmou que o projeto deve ser cada vez mais ampliado, para que a responsabilidade entre pai e mãe sobre o filho seja praticada de forma real. “A responsabilidade de cuidar, a responsabilidade, ainda no inicio da criança, é uma responsabilidade mútua entre mãe e pai, e geralmente fica apenas nas responsabilidades das mães, então precisamos ampliar cada vez mais a licença paternidade para que ela possa não só ser vista mas praticada pelos pais”, finalizou. Já o vereador Júlio Brizzi destacou que essa é uma problemática de todo o Brasil e que o tema deve ser discutido dentro das escolas, visando a conscientização dos jovens sobre o papel de ser pai na sociedade.

