O POVO News: Milei muda lei de Macri sobre nepotismo e nomeia irmã para cargo no governo

A edição também fala sobre o lançamento do Plano Nacional Ruas Visíveis e o conflito no Oriente Médio

O episódio detalha a decisão do senador Renan Calheiros (MDB-AL) de pedir "uma pausa humanitária" com o adversário Arthur Lira (PP-AL) para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que visa investigar a Braskem.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 11. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o rompimento parcial da mina da Braskem , em Maceió. Para comentar a respeito, o O POVO News recebe a diretora do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem (MUVB), Maylda Farias . O programa também analisa decisão do presidente da Argentina, Javier Milei, de mudar lei sobre nepotismo - criada pelo ex-presidente e apoiador Maurício Macri - e nomear a própria irmã para cargo no governo.

No que diz respeito às próximas ações da gestão de Lula, o programa discute a iniciativa do Governo em criar um plano que vai dedicar R$ 982 milhões para pessoas em situação de rua. O Plano Nacional Ruas Visíveis foi anunciado nesta segunda-feira, 11, em evento no Palácio do Planalto.



Além disso, a edição explica a chegada de um novo grupo de repatriados retirados da Faixa de Gaza em Brasília. Segundo o Governo, o grupo que chegou esta manhã conta com 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres (duas idosas) e quatro homens adultos. Entre eles, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 37 palestinos.



Neste viés, o programa traz as últimas informações acerca do conflito no Oriente Médio. Milicianos do Hamas e soldados israelenses travavam aguerridos combates na Faixa de Gaza, onde, de acordo com a ONU, a população "precisa de tudo" e busca, desesperadamente, abrigar-se dos bombardeios lançados por Israel em resposta ao ataque do grupo islamista em 7 de outubro.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



