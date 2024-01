Bolsonaristas fazem ato contra indicação de Dino ao STF neste domingo, 10; saiba detalhes

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em indicar o chefe da pasta da Justiça, Flávio Dino, a ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é duramente criticada por deputados e senadores aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por isso, nomes da direita realizarão um ato contra a indicação de Dino à Corte neste domingo, 10. O movimento ocorrerá em Brasília, no entanto, existe a possibilidade de ser realizado em outros estados do país.

Mais informações ao vivo:

O intuito dos parlamentares e seus apoiadores é convencer os senadores indecisos a se posicionarem contra a indicação de Dino.