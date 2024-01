Sindicalistas devem se licenciar até 6 de junho para concorrer as eleições de 2024

Dirigentes sindicais que pretendem disputar as eleições municipais de 2024 deverão se licenciar ou se desincompatibilizar de seus cargos até o dia 6 de junho. Segundo a legislação que estabelece limites e parâmetros para o calendário eleitoral, os ocupantes de funções sindicais precisam deixar os postos quatro meses antes do primeiro turno, que ocorrerá em 6 de outubro. Caso o candidato não observe a data, ele se tornará inelegível para este pleito.

No dia 6 de abril, seis meses antes das eleições, os ocupantes de cargo público de confiança deverão se desincompatibilizar da função para se candidatarem. Já o servidor público deverá se licenciar do cargo até o dia 6 de julho, três meses antes do pleito.

A previsão ainda é que entre os dias 6 de março e 6 de abril ocorra a chamada "janela partidária", período em que os candidatos podem mudar de legenda.