Vieira: Há janela de oportunidade para concluir acordo UE-Mercosul até meados de fevereiro

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quinta-feira, 7, existir janela de oportunidade para se concluir acordo UE-Mercosul até meados de fevereiro.

Fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmaram que a expectativa é que a assinatura ocorra antes de meados do ano, já que em junho acontecem as eleições para o Parlamento Europeu, que poderiam levar a um retrocesso nos entendimentos.

Vieira participou da Cúpula de Chefes do Mercosul e Estados Associados, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.