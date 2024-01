Membros do Mercosul concordam com a necessidade de dinamizar o bloco

Os presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia - que está em processo de adesão ao Mercosul - concordaram na necessidade de dinamizar o bloco e reconheceram que o grupo ainda enfrenta dificuldades para o comércio e a integração, conforme nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Os países se comprometeram a prosseguir com o aperfeiçoamento dos acordos comerciais com o Chile, a Colômbia e o Peru, apontou o MRE. Enfatizaram a importância de avançar na atualização do Regime de Origem com o Chile, no acesso ao mercado agrícola, no regime de solução de controvérsias e na atualização da nomenclatura tarifária com a Colômbia, bem como em acesso a mercado agrícola, zonas francas e certificação de origem digital com o Peru.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E voltaram a manifestar suas expectativas em acordar uma instância de diálogo com os Emirados Árabes Unidos e lançar, o quanto antes, as negociações de um acordo comercial mutuamente benéfico entre o bloco e aquele país, disse o MRE.