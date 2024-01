Bancada cearense terá mais um dia para decidir envios de emendas

Em caso excepcional e sem precendentes, a Comissão Mista do Orçamento (CMO) reabriu o prazo para quinta-feira, 7, que a bancada de 25 parlamentares do Ceará encaminhem a ata com a destinação dos recursos previstos na emenda do grupo, que somam mais de R$ 300 milhões.

O prazo era até a noite de terça-feira, 5, mas o grupo de congressistas cearenses chegou a um impasse após os senadores Augusta Brito (PT) e Cid Gomes (PDT) se recusarem a assinar por não ter as emendas desejadas ao Governo do Ceará para tratamento oncológico para o Estado do Ceará.

