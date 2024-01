Augusta cobra o MP sobre falas de vereadores contra Jade: "Vamos usar a lei"

AUGUSTA disse que PT avalia entrar com ação Crédito: FCO FONTENELE

Os vereadores Lúcio Bruno e Adail Júnior (PDT) afirmaram nessa terça-feira, 5, na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que Jade seria “menino de recados” e “garganta de aluguel”. "Não se deixe levar, usarem a garganta da senhora como garganta de aluguel. Vocês do Governo do Estado deviam estar preocupados é com essa discussão de quem será o candidato do PT", disse Adail na terça. As falas ganharam rápida repercussão no grupo governista, que classificou as declarações como “misógina” e “machista”. A própria Jade comentou, definindo as declarações como "discursos ameaçadores". “Ataques misóginos, discursos ameaçadores não irão silenciar minha voz. Sigo cada vez mais firme na luta", publicou a governadora em exercício nas redes sociais. O governador Elmano de Freitas (PT) também reagiu e classificou as declarações nas redes sociais como "machismo, misoginia e desrespeito". Na mesma linha seguiram, Evandro e o líder do governo, o deputado Romeu Aldigueri (PDT).