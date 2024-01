Brasil reforça presença militar na fronteira com Guiana e Venezuela (Exército)

O Brasil decidiu reforçar sua presença militar na fronteira com Venezuela e Guiana, em meio à disputa entre estes dois países após o referendo organizado no domingo pelo governo de Caracas sobre a disputada região do Essequibo, rica em petróleo, informou o Exército.

"O Exército Brasileiro vem mantendo, através de seu Sistema de Inteligência e de alertas, constante monitoramento e prontidão de seus efetivos para garantir a inviolabilidade de nossas fronteiras. Nesse contexto, foi antecipado um reforço de tropas e meios de emprego militar nas cidades de Pacaraima e Boa Vista", no estado de Roraima, informou a força em nota à imprensa publicada nesta quarta-feira (6).