Chanceleres de Venezuela e Guiana conversam em meio a tensões por território em disputa

Os ministros das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, e da Guiana, Hugh Todd, conversaram por telefone nesta quarta-feira (6), em meio à escalada de tensões entre os dois países pelo Essequibo, um território rico em petróleo, alvo de uma disputa centenária, anunciou o governo venezuelano em nota.

"A pedido da parte guianesa, o chanceler Hugh Todd manteve uma conversa por telefone com o chanceler Yván Gil para tratar do tema da controvérsia territorial [...] A parte venezuelana expressou a necessidade de deter as ações de agravamento da controvérsia", diz o documento, assegurando que os chefes da diplomacia de Caracas e Georgetown "acordaram manter os canais de comunicação abertos".