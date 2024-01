Venezuela x Guiana: Ciro diz que Brasil não pode tolerar invasores

Na mesma oportunidade, Ciro alegou que só quem gosta do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, é o “presidente Lula e o PT”. Além disso, ele alfinetou o governo do presidente e a atuação das Forças Armadas.

“Formou-se um governo de coalizão, ninguém pode dizer mais um pio das canalhices do senhor Netanyahu, um fascista corrupto, que é o governante eterno de Israel… é exatamente isso que o Maduro está fazendo agora com essa confusão, duvido que ele leve à última consequência, mas se ele levar, o Brasil tem que entrar muito duro, muito forte, não tolerando essa invasão”.

"O Maduro só esquenta o assunto por duas razões: a primeira é inventar um inimigo externo para tentar se salvar da derrota provável que acontecerá em eleições em que os opositores possam participar, porque ele baniu todo mundo de participar, que nem fazia o Camilo Santana aqui no Ceará, ele quer tirar todo mundo de qualquer possibilidade de participar do jogo democrático", disse.

Ciro completou que a disputa ocorre porque Maduro está tentando "se salvar da derrota provável que acontecerá em eleições futuras", e comparou o líder ao ministro da Educação e ex-governador do Estado do Ceará, Camilo Santana.

Pelo que a Venezuela e Guiana disputam

Uma disputa centenária sobre o controle de um território sul-americano ganhou novos contornos neste domingo (3). Eleitores venezuelanos foram às urnas para opinar, em um referendo, sobre a redefinição da fronteira de seu país com a república vizinha, a Guiana.



O referendo inclui cinco perguntas ao eleitor sobre como a Venezuela deverá se comportar em relação a uma área de 160 mil quilômetros quadrados (km2) localizada a oeste do Rio Essequibo, que hoje responde por cerca de 75% dos 215 mil km2 do território da Guiana.

A área, rica em minérios e pedras preciosas, está sob controle da Guiana desde que o país se tornou independente, em 1966. Antes disso, era dominada pelo Reino Unido, desde meados do século XIX. Os britânicos apoiavam seu direito ao território com base no fato de que, em 1648, os espanhóis cederam toda a área a leste do Orinoco aos holandeses. Parte dessa terra foi posteriormente passada pela Holanda ao Reino Unido.