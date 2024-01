PGR aguarda vídeo da Meta para denunciar Bolsonaro por incitar atos do 8/1

A Procuradoria-Geral da República (PGR) aguarda a disponibilização formal de conteúdo veiculado na plataforma digital Meta, dona do Facebook, para denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por incentivar os ataques golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, apoiadores do político invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília .

O material é considerado importante porque o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal (MPF) analisa que militantes bolsonaristas que cometeram os atos foram influenciados por teorias da conspiração que questionavam a vitória eleitoral do presidente Lula (PT).

Bolsonaro pode ser acusado pelo crime de incitação, previsto no artigo 286 do Código Penal, que prevê pena de detenção de 3 a 6 meses.

O intuito era garantir a entrega posterior conforme as exigências estabelecidas no Marco Civil da Internet. Também foram solicitados dados sobre o alcance do material (quantidade de visualizações, compartilhamentos e comentários) coletados antes do vídeo ser excluído.

Contudo, de acordo com o MPF, passados 11 meses desde a solicitação e determinação judicial, o conteúdo ainda não foi juntado ao inquérito. Em julho, o MPF já havia reiterado o pedido, que segue sem retorno.

“Não obstante as determinações judiciais, o MPF não foi intimado acerca do cumprimento das ordens judiciais, ou seja, não há informações da preservação e entrega do vídeo pela empresa Meta INC”, afirma o subprocurador.