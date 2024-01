Vereador de Beberibe é preso em operação do MP por suspeita de "rachadinha"

A Operação “Vila Rica” também prendeu o irmão do vereador, suspeito de envolvimento criminoso. A ação ocorreu por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e da 1ª Promotoria de Justiça de Beberibe, com apoio da Polícia Civil.

Um vereador do município de Beberibe , distante 82 km de Fortaleza, foi preso nesta terça-feira, 5, após uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Ele foi afastado de suas funções na Câmara Municipal por 90 dias, sem poder frequentar a Casa ou qualquer outro órgão municipal.

Foram apreendidos com os suspeitos R$ 92 mil, sendo R$ 32 mil em espécie, durante o cumprimento dos mandados. Do valor encontrado, R$ 10 mil estavam na residência do vereador, além de R$ 60 mil em cheques e R$ 22 mil na casa de seu irmão. O nome do vereador e do irmão estão em sigilo de Justiça.



A Operação “Vila Rica” do MPCE investiga uma possível prática de “rachadinha” organizada pelo vereador e o irmão na Câmara Municipal de Beberibe. A apuração seria de arrecadação de valores ilícitos, com o uso de assessores legislativos, sendo repassados ao vereador e o irmão a maior parte de seus salários.

De acordo com a Gecoc, as investigações irão continuar com base na análise do material apreendido na Operação, para tentar identificar novos suspeitos que possam ter se beneficiados nas supostas práticas criminosas.