Eduardo Bolsonaro foge de intimação por ofender professores em evento pró-armas

No dia 29 de novembro, as oficiais de Justiça Federal Cristiane Oliveira e Doralúcia Santos exprimiram, por meio de um relatório, os entraves enfrentados para realizar a tarefa, da qual acabaram desistindo de cumprir.

Foram, no mínimo, sete tentativas de intimar o deputado, sem sucesso. No relato encaminhado ao Supremo, as oficiais alegam que receberam “informações desencontradas e imprecisas” de funcionários do deputado e afirmaram que nunca conseguiram contatá-lo nas “múltiplas diligências feitas em seu gabinete e nos plenários”.

Elas acrescentaram que ouviram de funcionários de Eduardo diversas promessas de que ele estava prestes a chegar, no entanto, elas nunca se concretizaram. Além disso, foram orientadas a ir e voltar ao gabinete durante todo o dia ou “aguardassem no corredor durante o dia todo até que ele aparecesse”.

“Cumpre explicar que aquele gabinete não possui sala de espera nem cadeiras para terceiros”, consta no relatório, que também detalha contradições entre os servidores, como o chefe de gabinete afirmando que o deputado não estava na Câmara enquanto outros integrantes do gabinete diziam que ele se encontrava na Casa legislativa.

As oficiais descrevem, também, episódios em que esperaram por mais de uma hora em diferentes plenários da Câmara e não conseguiram encontrá-lo. Com isso, após sucessivas tentativas, elas decidiram devolver o mandato ao ministro, sem cumprimento.

