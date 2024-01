Elmano e Augusta participam de COP-28; Assembleia do CE é única do Brasil convidada

Cristiane Leitão, primeira-dama do Legislativo, expôs as práticas sustentáveis adotadas no cotidiano da Casa

A representante da Casa no evento internacional foi a primeira-dama Cristiane Leitão, líder do Comitê de Responsabilidade Social e esposa de Evandro Leitão, deputado que presidente o Parlamento.

Ao lado dela, o governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), e a senadora Augusta Brito (PT). Ambos são egressos da Assembleia Legislativa, tendo exercido mandato até a legislatura passada, de 2019 a 2022. Conforme Cristiane, uma das práticas da Assembleia cearense é da diversificação da matriz energética.

Além da utilização da energia solar e eólica, o prédio tem modelo de arquitetura que permite a entrada da luz natural. Outro destaque de Cristiane foi a Frente Parlamentar de Energias Renováveis, grupo idealizado para fixar a imagem do Estado como gerador de fontes renováveis, com ênfase para o hidrogênio verde.

"Importante ressaltar que o compromisso ético caminha junto às iniciativas climáticas, escutando e preservando as comunidades que vivem próximo às instalações práticas, como as indígenas. Nosso objetivo é que o hidrogênio verde colabore com o planeta e que as pessoas mais humildes também se beneficiem dessa produção”, disse Elmano.

Outros integrantes do painel foram a secretária estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vilma Freire; Yuri Passos, engenheiro ambiental e sanitarista e técnico da Célula de Sustentabilidade e Gestão Ambiental, do Comitê de Responsabilidade Social da Alece; o deputado estadual Felipe Aguiar (MDB) e a professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Tarin Mont’Alverne.

Com informações da Agência Assembleia