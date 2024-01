"Não gosto de levar desaforo pra casa", diz Ciro após dar tapa em jovem que o chamou de bandido

Entrevistado nesta segunda-feira (4) pelo podcast do vereador Pedro Ferreira Mesquita Filho, conhecido como PPCell (PSD), Ciro acrescentou que é "um cidadão particular e cioso dos meus direitos"

Um dia depois de ter agredido jovem com um tapa no rosto após ter sido chamado de “bandido” durante evento na avenida Beira Mar, em Fortaleza, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse que não gosta “de levar desaforo pra casa”.

“Olho pra trás e não tem uma mancha na minha vida”, completou o pedetista.



No último domingo, 3, Ciro foi abordado por um rapaz enquanto assistia a um show do músico Dudu Nobre, que fechava uma agenda festiva em homenagem ao dia do samba, promovido pela Secretaria da Cultura de Fortaleza em pontos diversos da cidade.



Gravado pela própria vítima, um vídeo revela o momento em que ele se aproxima de Ciro, que estava numa área reservada, e o provoca: “Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso”.



Ciro responde: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”. Ao que o rapaz devolve: “Tu é bandido”.



O político então desfere um tapa no rosto do jovem, que, em seguida, acusa Ciro de racismo: “Tu deu na minha cara, seu racista?”, pergunta.



O ex-presidenciável, por sua vez, declara: “Dei, sim. Pra você aprender a me respeitar”.