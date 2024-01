Caucaia: sobram críticas ao prefeito Valim em lançamento de pré-candidatura Deuzinho, vice dele

O discurso central presente nas falas foi de que o prefeito traiu eleitores ao aderir ao grupo político do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do ministro Camilo Santana (Educação), ambos do PT.

O "tempo da política" , como no dito popular, foi aberto em Caucaia pelo vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil). Cercado de integrantes da oposição cearense, como Capitão Wagner, presidente do União Brasil e o deputado federal Danilo Forte (União Brasil), ele lançou pré-candidatura a prefeito do Município em ato político no qual sobraram críticas ao atual gestor do município, Vitor Valim (PSB).

O mais inflamado deles foi do deputado estadual Felipe Mota, ex-chefe de gabinete de Vitor Valim. Ele disse que o prefeito preferiu os benefícios do governismo à amizade que, segundo ele, tiveram por 36 anos. "Trocou os nossos conselhos pelo poder e pelo dinheiro. Isso eu não faço, Vitor Valim. Eu fico com os meus amigos, eu fico com minha honra", bradou o parlamentar.

Principal líder à direita de oposição no Ceará, Capitão Wagner disse, ao lado da ex-vereadora Célia Flor (Progressistas), mãe de Deuzinho, que achou que Valim administraria Caucaia da cozinha dela, "não de Portugal".

"Foi lá da casa da dona Flor, casa humilde e simples que recebe todo mundo aqui de Caucaia, que foi construída a campanha, a pré-campanha. A dona Flor acolheu o 'caba' que veio lá de Fortaleza pra cá como se fosse filho dela. (...) Depois de vencer, o 'caba' fazer o que fazer, é uma grande decepção", disse Wagner, secretário de Saúde de Maracanaú.



Segundo Deuzinho, pessoas ligadas a Valim que falam mal dele ou que o perseguem precisaram dele na composição com o atual prefeito para que a campanha tivesse "sangue" do Município. Deuzinho é natural de Caucaia; Valim, de Fortaleza. Ao O POVO, Deuzinho já havia falado que rompeu com Valim por ser tratado "como empregado".

Foto: Divulgação Vitor Valim e Deuzinho Filho estão hoje rompidos

"Não é empregado do prefeito. Vice é parceiro e ajudante. Então, na medida em que ele começou a me tratar como empregado e começou a ter um tratamento hostil em relação às minhas atividades, preferi romper", diz o vice-gestor de Caucaia, segunda maior população do Ceará. Ao lado de Fortaleza, é o único município do Estado com possibilidade de segundo turno, por ter número de eleitores superior a 200 mil.