Sarto anuncia que irá sancionar lei do passe livre nesta quinta, 9

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou que irá sancionar a lei do passe livre estudantil na capital cearense nesta quinta-feira, 9. De acordo com o gestor, o benefício entrará em vigor já a partir da próxima segunda-feira, 13. O projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza por unanimidade .

"Essa é uma grande política de inclusão social através da educação, mas também uma política econômica, pois vai dar mais tranquilidade, tirar esse custo das famílias fortalezenses", declarou o prefeito de Fortaleza.

Como funciona o Passe Livre Estudantil:

Para utilizar o benefício, os estudantes precisam portar carteira de identificação estudantil emitida pelo órgão credenciado junto à entidade gestora do transporte público de Fortaleza. Não será necessário realizar outro cadastramento prévio para ter acesso à gratuidade nas duas viagens diárias.

As viagens dos alunos serão identificadas por meio do Bilhete Único, permitindo maior controle dos usuários.

A Prefeitura de Fortaleza arcará com os custos da proposta. No entanto, é permitido que empresas de transporte públicos também auxiliem, com incentivos, a medida.

Com a aprovação do Passe Livre Estudantil, as tarifas metropolitanas e outros benefícios, como a meia passagem, não serão revogadas e continuam funcionando normalmente. Os estudantes que ultrapassarem as duas gratuidades do benefício, ainda poderão utilizar a meia passagem.