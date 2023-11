Entenda como vai funcionar o passe livre estudantil em Fortaleza

As viagens dos alunos serão identificadas por meio do Bilhete Único, permitindo maior controle dos usuários.

A Prefeitura de Fortaleza arcará com os custos da proposta. No entanto, é permitido que empresas de transporte públicos também auxiliem, com incentivos, a medida.

Com a aprovação do Passe Livre Estudantil, as tarifas metropolitanas e outros benefícios, como a meia passagem, não serão revogadas e continuam funcionando normalmente. Os estudantes que ultrapassarem as duas gratuidades do benefício, ainda poderão utilizar a meia passagem.

Emendas elaboradas por estudantes

Os documentos foram segmentados em três emendas, nas quais estabelece que o poder executivo deve realizar campanhas educativas por meio das mídias sociais em conformidade com as entidades estudantis; aplicar punição devida em caso de utilização indevida do benefício da gratuidade e a substituição da expressão “identificação estudantil” por carteira estudantil.

Emenda aditiva de n° 32 prevê:

“A aplicação dessas sanções administrativas não impedirá o direito do estudante em obter o direito à meia passagem estudantil, conforme a Lei Orgânica do Município de Fortaleza;



O poder executivo deverá realizar campanhas educativas por intermédio de suas mídias sociais em conjunto com as entidades estudantis credenciadas sobre as penalidades em caso de fraudes, adulteração, violações ou utilização indevido do benefício.

A segunda emenda aditiva (n°33) aprovada pelos vereadores da Câmara refere-se a penalidade do usuário que utilizar o benefício de uso indevido, podendo sofrer as seguintes punições: