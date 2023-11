Comando nacional do PDT anula todas as cartas de anuência concedidas por Cid em reunião

"A executiva nacional do PDT, de forma unânime, deliberou pela nulidade das cartas de anuência concedidas hoje na reunião do diretório", disse André Figueiredo

Em reunião no começo da noite desta quarta-feira, 8, o comando nacional do PDT anulou todas as mais de 20 cartas de anuência concedidas a deputados estaduais e federais durante encontro conduzido por Cid Gomes.



“A executiva nacional do PDT, de forma unânime, deliberou pela nulidade das cartas de anuência concedidas hoje na reunião do diretório. São declaradas nulas para todos os efeitos”, informou o presidente interino da legenda, deputado André Figueiredo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com ele, a agenda do colegiado, antes prevista para a noite de hoje, foi adiada para amanhã pela manhã, com início a partir das 11h30.