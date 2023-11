Governo do Ceará anuncia envio de projeto de lei de passe livre intermunicipal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, assinou o projeto de lei para criação do Programa "VaiVem Livre" na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta quarta-feira, 1º. O anúncio foi realizado durante uma live nas redes sociais. O programa, que tem como objetivo garantir a gratuidade da tarifa do transporte coletivo para residentes da RMF que precisam se deslocar para a Capital e vice-versa.

A iniciativa foi uma das propostas da campanha eleitoral de Elmano enquanto candidato ao Governo do Estado, no ano passado. Durante a live, o governador informou que estará enviando o projeto de lei à Assembleia Legislativa (Alece), juntamente com a execução do programa, isto é, com as cidades e o perfil dos passageiros a serem beneficiados com a passagem gratuita.

Durante a live, Elmano comentou que, para a criação do Programa VaiVem, ele teve como referência uma pessoa próxima, que trabalha como diarista. Segundo ele, para sair da cidade onde mora, localizada na Região Metropolitana, para chegar ao trabalho, em Fortaleza, e depois voltar para casa, ela precisaria pagar 28 reais por dia — apenas com passagens de ônibus.