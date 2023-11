TRE-CE rejeita embargos e deve concluir julgamento de cassação de chapa do PL na terça, 7

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou nesta segunda-feira, 6, os embargos de declaração apresentados pelos réus no processo de cassação da chapa de deputados estaduais do Partido Liberal (PL). Questões do Ministério Público e processos de outros réus devem ser julgadas com a retomada da pauta nesta terça-feira, 7.

Com base nisso, a previsão é que a apreciação de recursos também seja finalizada no mesmo dia. A ferramenta é utilizada para que o relator ou o órgão colegiado possa reformar a decisão, quando, por exemplo, se convence da prova dos autos no sentido contrário à decisão recorrida.

Por ora, de acordo com os demais embargos apresentados, a previsão é de que haja rejeição pelos juízes da corte.