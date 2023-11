Dino afirma que Governo notificará Enel sobre falta de energia em São Paulo

O prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB) informou que até a manhã desta segunda-feira, 6, 431 mil consumidores ainda estavam sem energia elétrica. O gestor reiterou que 12 escolas e 77 semáforos estão sem funcionar na capital devido a falta de energia. De acordo com Nunes, a Enel “não é da Prefeitura e é uma concessionária do Governo Federal”, regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo para explicar a interrupção nos serviços essenciais. Outras iniciativas serão anunciadas pelo secretário Wadih Damous ”, escreveu em sua conta oficial do X, antigo Twitter.

Veja

O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo para explicar a interrupção nos serviços essenciais. Outras iniciativas serão anunciadas pelo secretário @wadih_damous — Flávio Dino (@FlavioDino) November 6, 2023

De acordo com dados do governo estadual, as chuvas em São Paulo já deixaram sete pessoas mortas, as causas foram:

uma pessoa em Limeira atingida por um muro;

uma pessoa morta em Osasco após uma árvore cair sobre um carro;

uma pessoa atingida por destroços de um prédio, em Santo André;

duas pessoas em São Paulo após quedas de árvores

uma pessoa em Ilhabela em decorrência de um naufrágio.

A Defesa Civil registrou aproximadamente 100 desabamentos em todo o estado.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) utilizou sua conta oficial do X para lamentar a tragédia.