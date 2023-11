Moraes pede para que processo de réu pelo 8/1 seja julgado em plenário físico

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará em plenário físico o processo de Eduardo Zeferino Englert, um dos réus pela invasão das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro deste ano. A solicitação foi feita pelo ministro da Corte, Alexandre de Moraes, no último domingo, 5.

A ação havia sido pautada para o plenário virtual, com data prevista para o fim do julgamento na terça-feira, 7. Moraes, que é relator da ação, havia votado pela condenação do réu. O ministro Cristiano Zanin seguiu o voto de Moraes. Nenhum dos demais ministros depositou o voto antes do pedido de destaque, que consiste em uma solicitação para que o julgamento de um processo seja interrompido.

O relator votou para que Englert fosse condenado a 17 anos, sendo 15 anos de 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, bem como 100 dias-multa no valor do salário mínimo por dia.