Janja diz que conversa com Lula sobre a gestão: "Se estou incomodada, questiono"

Janja falou ainda sobre o desejo de ter um gabinete para ela no Palácio do Planalto, contudo, a ideia foi descartada por conselheiros de Lula, que temem a reação da oposição

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou que dialoga com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acerca das ações do Governo Federal, mesmo que não participe das reuniões do petista junto aos ministros da gestão. Ela revelou ainda que, quando se sente incomodada com algo, faz questão de questionar.

Janja disse que não ocupa os “espaços de decisão” dos encontros de Lula com a comitiva dele, no entanto, ressaltou que dentro de casa ambos falam sobre política. Nas declarações, feitas à revista "Ela", a petista alfinetou a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirmando: “Não é porque eu sou mulher do presidente que eu vou falar só de marca de batom”.

“Minhas conversas com o presidente são dentro de casa, no nosso dia a dia, no fim de semana, quando a gente toma uma cerveja. Quando estou incomodada, vou lá e questiono. Não é porque eu sou mulher do presidente que eu vou falar só de marca de batom”, disse.