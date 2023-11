Camilo diz que não há interferência do governo nas questões do Enem

Bancada do agronegócio solicitou a anulação de três questões do exame que debatiam sobre o setor

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta segunda-feira, 6, que não irá entrar no “debate de questões ideológicas”, após a bancada do agronegócio do Congresso Nacional pedir a anulação de três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no domingo, 5. O grupo também afirmou que irá apresentar requerimento de convocação do ministro.

“Não há nenhuma interferência por parte do governo na elaboração das questões da prova. Isso é feito de uma forma profissional, por professores de universidades, da educação básica, que tem toda autonomia para elaborar as provas do Enem. Então, nós não vamos entrar nesse debate de questões ideológicas”, comentou Camilo.