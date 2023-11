Descubra qual o tema mais cobrado pela prova de Física do Enem

O tema "Como as Ciências Naturais contribuem para solucionar problemas" corresponde a cerca de 37% do teste. Situações do cotidiano são destaque

Tradicionalmente, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) utiliza das situações do cotidiano para desenvolver as questões do teste. Pensando nisso, o projeto Bizu do Enem separou diferentes cenários e processos do dia a dia que comumente são abordados na prova enquanto se relacionam com o conteúdo pedido.

As dicas são para o exame de Física, uma das matérias que os candidatos deverão encarar na prova deste domingo, 12.

Compondo cerca de 37% das questões, o tema “Como as Ciências Naturais contribuem para solucionar problemas” costuma ser o mais cobrado entre os assuntos de Física. Abaixo, explicamos de que maneiras ele pode ser abordado nas questões.