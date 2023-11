Bolsonaro afirma desconhecer esquema da Abin que monitorava adversários políticos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nessa sexta-feira, 3, que não conhece os responsáveis e as motivações do suposto esquema de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que monitorava seus adversários políticos.

A Operação Última Milha da Polícia Federal (PF), deflagrada no fim de outubro, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, investiga a espionagem de adversários políticos de Bolsonaro, com a inclusão do ministro Moraes.

A suspeita é que o sistema de geolocalização israelense FirtsMile, tenha feito 33 rastreamentos ilegais durante dezembro de 2018 e 2021, com maior intensidade em 2021, em pré-campanha para as eleições presidenciais. A operação da PF prendeu dois servidores do órgão e afastou outros cinco.

Bolsonaro participou nesta sexta de compromissos em Santos (SP), com a pré-candidata à prefeitura da cidade, a deputada federal Rosana Valle (PL), e com o deputado Tenente Coimbra (PL).

Julgamento de Bolsonaro no TSE

O ex-presidente também comentou sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na terça-feira, 31, que investiga irregularidades nos atos de 7 de setembro do ano passado e que o declarou inelegível novamente, assim como o general do com milhares de pessoas do Brasil todo nas ruas (no 7 de setembro). Ele, inclusive, debocha. Um juiz não pode agir dessa maneira”, criticou e acrescentou que o ministro do STF quer o “alijar (afastar) da política”

Durante o voto no julgamento de possíveis irregularidades nos atos de sete de setembro, o ministro Alexandre de Moraes chamou de vergonhosa a presença do empresário Luciano Hang e do desfile de tratores.