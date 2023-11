Revisamos projeção do IPC-Fipe ao final do ano de 4% para 3,5%, diz Guilherme Moreira, da Fipe

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, reduziu a estimativa para a variação do indicador ao final do ano, de 4,0% para 3,5%.

A revisão baixista foi consolidada após a divulgação do resultado do IPC-Fipe de outubro, que acelerou a 0,30%, após encerrar setembro em 0,29%, conforme divulgou a fundação na manhã desta sexta-feira, 3. Com o resultado, o índice acumula alta de 2,31% no ano até outubro. O resultado do mês ficou dentro do intervalo das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,23% a 0,41%, mas superando a mediana de 0,25%.

Entre os destaques para a revisão para baixo, Moreira cita o comportamento do item energia elétrica, que encerrou outubro com recuo de 4,26%. "Veio abaixo do esperado. É importante dizer também que, ao longo do ano, as tarifas de energia tiveram variações mais baixas em São Paulo, o que também explica porque o IPC-Fipe deve fechar o ano abaixo de outros índices de inflação, como o IPCA", salienta Moreira. O IPC-Fipe mede a inflação apenas na cidade de São Paulo.