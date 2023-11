Caso Abin: PF apura se agência produziu dossiê sobre adversários de Bolsonaro

PF deflagrou operação para investigar uso indevido de sistema israelense por servidores da Abin Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está na mira de investigação da Polícia Federal, que apura se a agência elaborou documentos com informações de adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a gestão dele.

A investigação se dá por meio da Operação Última Milha, que apura a suspeita de uso indevido do software de espionagem FirstMile por servidores durante o governo Bolsonaro. A PF analisa se a Abin produziu dossiês com base nos dados obtidos pelo software em combinação com outros equipamentos da agência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dois servidores da Abin informaram ao portal UOL que tiveram conhecimento da elaboração dos relatório, cujos alvos eram membros do PT e do PCdoB. Um dos documentos que foram produzidos na gestão de Alexandre Ramagem na Abin, tinha como foco um dos atuais ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O portal também teve acesso a dois desses documentos. Um deles possui quatro páginas, enquanto o segundo possui cinco. Ambos não estão timbrados. Conforme os agentes da Abin, isso seria proposital, uma vez que foram elaborados sem justificativa, com desvio de finalidade e em meio a outros solicitados legalmente pela Casa Civil do governo Bolsonaro durante a gestão do general Braga Netto. O ministro em questão é inicialmente qualificado com os dados pessoais, como CPF e data de nascimento. Além disso, o dossiê consta se o alvo tem dívida ativa com a União, traz um resumo dos processos na Justiça Eleitoral, no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Supremo Tribunal Federal (STF), bem como uma análise sobre doações de campanha e escândalos com a imprensa. Os agentes da Abin relataram ainda que, esse primeiro documento seria elaborado com ferramentas internas para o rastreio em fontes abertas, que seria mais sutil, e posteriormente, repassado ao Palácio do Planalto. A PF investiga uma possível combinação de equipamentos na Abin para a produção dos dossiês utilizando tanto dados abertos, como as informações coletadas por meio do FirstMile, por exemplo.

De acordo com a Polícia Federal, o software israelense, comercializado pela empresa Cognyte, foi usado sem autorização da Justiça para espionar integrantes do Judiciário, jornalistas e adversários de Bolsonaro entre 2019 e 2021.

Em nota, Alexandre Ramagem informou que promoveu apuração interna para sanar as irregularidades. "Essas ferramentas eram de uso e gestão exclusiva do departamento de operações. Nossas correições é que demonstraram e impuseram, inclusive com corregedoria, aprimoramento de controle para não haver irregularidades. Fizemos controle de conformidade com servidores da CGU [Controladoria-Geral da União], exoneramos o chefe do departamento e encaminhamos a análise do contrato e procedimentos à corregedoria", afirmou o ex-diretor da Abin. O Software israelense A PF identificou que o sistema teria sido utilizado contra a imprensa, políticos e adversários de Bolsonaro. Conforme a investigação, a suspeita é que servidores da Abin teriam usado o software de geolocalização para invadir “reiterada vezes” a rede de telefonia para acessar os dados de localização dos alvos.