Deputados do Psol apoiam GLO de Lula em portos e aeroportos, mas fazem ressalvas

Dois parlamentares do Psol apoiaram decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) de Lula específica em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com objetivo de combater o tráfico de drogas e o crime organizado, a medida foi assinada na quarta-feira, 1º, pelo chefe do executivo nacional. A decisão contraria postura anterior do presidente, no qual garantia não ter GLO em seu mandato.

No mesmo dia da assinatura do decreto, o deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ) fez uma publicação em apoio à decisão de Lula. Segundo ele, a novidade servirá para combater organizações criminosas. "GLO no governo Lula é pra combater o crime organizado em portos e aeroportos, e não para golpe de Estado! Medida correta!".