Lula reúne ministros para debater novo PAC; veja obras no Ceará

No Estado, estão confirmados investimentos de R$ 73,2 bilhões, com foco no modal rodoviário e habitacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne nesta sexta-feira, 3, com ministros que atuam na área de infraestrutura no Palácio do Planalto para realizar um balanço das obras e discutir o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo Pac).

O programa foi lançado em agosto e irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo R$ 73,2 bilhões confirmados para o Ceará.

De acordo com o Governo, as obras mais importantes para o Estado são no modal rodoviário e habitacional. Veja algumas das obras anunciadas no Ceará.