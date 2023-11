Eleições 2024: Liderança mais atual é Girão, diz General Theophilo, presidente do Novo

Candidato derrotado ao Governo do Ceará em 2018, o general Guilherme Theophilo é agora presidente municipal do Novo em Fortaleza. Foi empossado no último dia 31.

Os elogios a Girão vieram após questionamento sobre a interlocução do Novo com Capitão Wagner (UB), secretário de Saúde de Maracanaú e pré-candidato na Capital. Wagner concorreu ao Governo do Ceará em 2022 e foi a dois segundos turnos como pretendente ao Paço Municipal.

Contra Roberto Cláudio, em 2016, Wagner totalizou em segundo turno 46,43% dos votos válidos, ou 588,4 mil votos. Naquele ano, RC somou 53,57% dos votos válidos, o que significa 678,8 mil votos. Já no enfrentamento com José Sarto, em 2020, o rendimento até melhorou: foram 48,31% dos votos válidos, o equivalente a 624,8 mil votos contra 668,6 mil do pedetista (51,69%).

Theophilo afirma que o capitão da reserva da Polícia Militar do Ceará é "pessoa muito boa, amiga e companheira". Em razão disso, os diálogos não estão fechados.

Segundo ele, estão abertas conversas com o presidente do PL no Ceará, Acilon Gonçalves (PL), prefeito de Eusébio, e com o deputado estadual Sargento Reginauro (UB). "É momento de articulação política", resumiu.

O PL, citado pelo general de quatro estrelas, deve representar a direita bolsonarista na disputa eleitoral. O mais cotado para a tarefa é o deputado federal André Fernandes, com o deputado estadual Carmelo Neto (PL) ainda no páreo.