Moraes ironiza roupa de Luciano Hang no 7 de setembro: 'Verde periquito'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, fez menções irônicas a respeito do traje utilizado pelo empresário Luciano Hang durante as manifestações realizadas no dia sete de setembro de 2022. O ministro da Corte avaliou que o dono da rede de lojas Havan estava usando uma “vestimenta verde periquito”.

“O presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando seu cabo eleitoral, vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, para fazer campanha”, afirmou Moraes.

A declaração foi dada durante o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem a finalidade de discutir as eventuais irregularidades protagonizadas pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 7 de setembro de 2022. Além do ex-mandatário, a Corte apura a conduta do vice-presidente da chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto.

Além da conduta de ambos os políticos, a Corte analisa a agenda subsequente de Bolsonaro, realizada no mesmo dia no Rio de Janeiro. Na capital federal, no momento em que o desfile cívico-militar era realizado, Hang subiu à tribuna e ficou entre o então candidato à reeleição e o chefe de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que também estava presente na ocasião.

“Se não bastasse a primeira vergonha, do verde periquito, nós tivemos a segunda. Desfile de tratores em um ato cívico-militar. Será que se atletas de bicicleta pedissem, ou carros antigos (poderiam)? Tratores por quê? Para demonstrar apoio”, continuou Moraes.

Hang é apoiador de Bolsonaro publicamente e fez campanha pelo ex-presidente nas eleições de 2022. Ele chegou a ser investigado pela Polícia Federal (PF) por fazer parte de um grupo no WhatsApp, no qual empresários teriam articulado um eventual golpe de estado caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencesse as eleições.

A menção de Moraes ganhou proporção e virou meme nas redes sociais. “O Xandão chamou de vergonha alheia o verde periquito do Luciano Hang”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter. Outros internautas utilizaram a ferramenta para comentar sobre a declaração e postaram memes.