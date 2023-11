Ex-diretor do Detran de Pernambuco é preso em operação sobre desvios de R$ 64 milhões

O ex-diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Pernambuco Charles Andrews Sousa Ribeiro e o empresário Sebastião Figueroa estão entre os cinco presos na Operação Brucia la Terra, deflagrada nesta quarta-feira, 1º, pelo Ministério Público do Estado.

A investigação mira um esquema de fraudes em licitações do Detran que, segundo os promotores, teria desviado mais de R$ 64 milhões. A diretoria atual do departamento não é alvo do inquérito e, segundo o próprio Ministério Público, colabora com as autoridades.

"As fraudes em processos licitatórios envolveram uma intrincada rede de pessoas físicas e jurídicas, algumas de fachada, resultando em sobrepreços de até 2.425% em alguns itens licitados", informou o MP.