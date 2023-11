Projeto que aumenta de 5 para 20 dias licença paternidade de servidores municipais é enviado à CMFor

"Mais uma ação em benefício dos nossos servidores! Enviei ontem para a Câmara Municipal o projeto de lei que amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade. Essa iniciativa é um passo à frente para incentivar a presença do pai nos primeiros dias de vida do bebê recém-nascido", publicou Sarto nas redes sociais.

O líder do Executivo na Câmara, vereador Carlos Mesquita (PDT), destacou na manhã desta quarta-feira, 1ª, a iniciativa do Executivo. A ação, segundo o vereador, é um "passo à frente para incentivar a presença do pai nos primeiros dias de vida do bebê recém nascido".