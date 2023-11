Professores realizam protesto a favor do veto de exame psicológico para a categoria

Professores realizam protesto a favor de veto do PL de exame psicológico para a categoria Crédito: Divulgação/Thaina Duete-Sindiute

Profissionais de Educação de Fortaleza realizaram nesta terça-feira,31, uma manifestação contra o projeto de lei 522/2018 (Leia na íntegra), que obriga os servidores públicos da categoria a realizarem anualmente exames psicológicos e psiquiátricos. A iniciativa surge após o prefeito José Sarto (PDT) anunciar, por meio das redes sociais, o veto ao projeto. “Decidi vetar integralmente o Projeto de Lei (PL) que impõe a todos os trabalhadores da rede municipal de ensino a submissão anual a testes psicológicos e psiquiátricos. Sou contra essa proposta”, afirmou Sarto em nota. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A proposta, de autoria do vereador Jorge Pinheiro (PSDB), autoriza a Prefeitura de Fortaleza a exigir que os professores da rede municipal de ensino realizem testes psicológicos e psiquiátricos anuais. Além disso, o projeto determina que o resultado do exame deve ser entregue para a instituição à qual o profissional está vinculado antes do início do período letivo.

Conforme o texto, a Secretaria Municipal de Educação (SME) ficaria responsável por analisar e registrar os exames. A manifestação foi realizada em frente à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e contou com a participação dos vereadores da Casa. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, vereador Lúcio Bruno (PDT), animou os presentes no local, afirmando que, quando a matéria chegar à CCJ, será barrada. “Antes da redação final ser votada no plenário, ela precisa ser assinada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça “, seguiu Lúcio. “E o que é que eu tô dizendo com isso? Eu tô dizendo é que se eu não assinar, tchau”. “Eu, nem se meu pai, que está falecido, descer do céu e disser ‘assina’, eu não assino. Não tem perigo de eu assinar essa redação final pra ir pra votação”, acrescentou. A presidente do Sindicato de União dos Trabalhadores em Educação (Sindiute), Ana Cristina Guilherme, afirmou que a proposta surge como uma forma de “ataque” aos profissionais da Educação. “É só uma forma de atacar o magistério, porque os bancários adoecem, os médicos adoecem, os engenheiros adoecem, é social as doenças. Mas quando ele (Jorge Pinheiro) elege os professores, é como se ele estivesse protegendo a escola dos professores, é isso que a gente não admite”, afirmou.

“Nós queremos que tenha políticas de prevenção, nós queremos que seja ampliada a saúde pública, defendemos o SUS, precisa de investimento, e é isso que o vereador deveria estar fazendo”, acrescentou. Cristina sinalizou ainda que, caso o veto não seja mantido, a categoria entrará em greve. “Caso isso não aconteça (o veto), nós estaremos aqui nesta Câmara, em luta, de greve, pelo respeito, pela valorização e pela proteção da vida dos professores. Se não houver o veto do prefeito acompanhado pelos vereadores, nós podemos entrar de greve”, continuou.



“Não tenho paciência pra base do governo, porque eles votaram a favor do projeto, se eles não vetarem amanhã, não teremos aula de novo, estaremos aqui”. O PL 522/2018 O vereador Jorge Pinheiro (PSDB), autor do PL 522/2018, justificou que a proposta surge com o intuito de "beneficiar os próprios profissionais, permitindo que diagnósticos e tratamentos sejam feitos de acordo com as necessidades individuais, prevenindo maiores problemas e lhes favorecendo uma melhor qualidade de vida".